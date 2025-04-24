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Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА

Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаю от матча «Спартак» — ЦСКА интересного футбола, обе команды борются за призовые места и чемпионство. Это дерби всея Руси, где футбол всегда интересен для зрителей и экспертов. Ждём много забитых мячей. Не думаю, что форма в последних матчах повлияет на результат дерби. Все футболисты выйдут с настроем победить и не дать оторваться «Зениту» с «Краснодаром».

Помазун недавно перешёл из ЦСКА, но он же принадлежит «Спартаку». Если Илья выйдет с первых минут, для него этот матч будет принципиальным, у него будет своеобразный настрой. Однако это не повлияет на игру. На этом отрезке чемпионата все игроки испытывают психологическое давление», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 48 очков. «Спартак» (50) располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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