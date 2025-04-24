Игрок «Акрона» Ифет Джоковац: Дзюба — потрясающий игрок, могу только снять перед ним шляпу

Полузащитник «Акрона» Ифет Джоковац высказался о партнёре по команде Артёме Дзюбе. Ранее 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского первенства.

— Дзюба – потрясающий игрок. Безусловно, он очень важен для нас. Я знал, что он играет за «Акрон». Сам факт того, что он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, говорит о многом.

– Что почувствовал, когда Дзюба побил рекорд?

– Это ещё один показатель того, о каком игроке мы говорим. Могу только снять шляпу перед Артёмом, — приводит слова Джоковаца Metaratings.

Ифет присоединился к «Акрону» из клуба «Бачка Топола» в зимнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день босниец провёл четыре матча за тольяттинскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. Действующий контракт 27-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джоковаца в € 3 млн.