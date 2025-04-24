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«Где-то в глубине души и обидно было». Глебов — о переходе из «Ростова» в «Динамо» Москва

«Где-то в глубине души и обидно было». Глебов — о переходе из «Ростова» в «Динамо» Москва
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о переходе из «Ростова», который состоялся в феврале 2025 года.

«Ростов» и «Динамо» — две разные команды, чего их сравнивать, в «Ростове» было одно, здесь — другое. Адаптация прошла хорошо, рабочая атмосфера, готовимся к следующей игре. Будем бороться за поставленные задачи. Трудностей не было, понятно, что глобально тяжёлый переход, в «Ростове» долго был, полюбил город, команду, всё знакомо и понятно было. Понятно, что где-то в глубине души и обидно было, но это большой шаг вперёд для меня, больше возможностей», — приводит слова Глебова ТАСС.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Данил Глебов за «Динамо» провёл пять матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями полузащитник не отметился.

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