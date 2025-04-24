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Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия сообщил, что не сыграет в матче легенд на столетие клуба

Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия сообщил, что не сыграет в матче легенд на столетие клуба
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Бывший футболист «Зенита» Хави Гарсия заявил, что не сыграет в матче легенд сине-бело-голубых, который будет приурочен к столетию санкт-петербургского клуба. Информация о его возможном участии в выставочной игре появлялась в СМИ.

«Я не буду принимать участия в матче легенд «Зенита» в Санкт-Петербурге», — сказал Хави Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее своё участие в мероприятии подтвердил бывший полузащитник «Зенита» Данни, который выступал за клуб с 2008 по 2017 год. О своём участии в матче также сообщили бывший капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито, голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин и экс-футболист петербуржцев Радек Ширл.

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