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Защитник «Балтики» Евгений Чернов — о еврокубках: это чуть-чуть у футбола нашего забрали

Защитник «Балтики» Евгений Чернов — о еврокубках: это чуть-чуть у футбола нашего забрали
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Футболист калининградской «Балтики» Евгений Чернов рассказал, что ему не хватает российских команд в международных соревнованиях. По словам Чернова, он всегда ждал еврокубковые матчи, чтобы поддержать команду из России.

— Не скучаете ли по атмосфере еврокубков?
— К сожалению, конечно, это всё очень грустно. Всегда ждёшь еврокубковые матчи, всегда будешь поддерживать свою команду. Даже когда условно «Уфа» проходила в Лиге Европы квалификацию, я очень их поддерживал. Поэтому, конечно же, этого не хватает. Это чуть-чуть у футбола нашего забрали, — приводит слова Чернова «Советский спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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