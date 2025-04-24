Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сулейманова назвал «вбросом» новость о возможном возвращении игрока в «Пари НН»

Агент Сулейманова назвал «вбросом» новость о возможном возвращении игрока в «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Пари Нижний Новгород». Ранее об этом сообщил Metaratings.

«Что касается новости о возможном возвращении Тимура Сулейманова в «Пари НН», то, кажется, сейчас вообще не о чем говорить. В первую очередь нет понимания, будем ли мы искать варианты перехода в другой клуб или нет. Мы всё-таки решили дождаться окончания сезона и уже потом разговаривать. Даже если такое желание возникнет, нам надо будет провести консультации с нынешним клубом, чтобы понимать, на каких условиях возможно это сделать. Думаю, это просто вброс с учётом, что Тимур раньше играл в «Пари НН». Не более того», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Локомотив» объявил о возвращении Марадишвили из «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android