Агент Сулейманова назвал «вбросом» новость о возможном возвращении игрока в «Пари НН»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Пари Нижний Новгород». Ранее об этом сообщил Metaratings.

«Что касается новости о возможном возвращении Тимура Сулейманова в «Пари НН», то, кажется, сейчас вообще не о чем говорить. В первую очередь нет понимания, будем ли мы искать варианты перехода в другой клуб или нет. Мы всё-таки решили дождаться окончания сезона и уже потом разговаривать. Даже если такое желание возникнет, нам надо будет провести консультации с нынешним клубом, чтобы понимать, на каких условиях возможно это сделать. Думаю, это просто вброс с учётом, что Тимур раньше играл в «Пари НН». Не более того», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.