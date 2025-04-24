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«Наверное, самое долгое возвращение домой». Кирш — о пути из Колумбии

«Наверное, самое долгое возвращение домой». Кирш — о пути из Колумбии
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Защитник махачкалинского «Динамо» и молодёжной сборной России Илья Кирш рассказал, как возвращался из Колумбии со сбора национальной команды. Молодёжная сборная России в марте провела два товарищеских матча с Колумбией (0:1, 2:2). Ранее сообщалось, что у футболистов были трудности с возвращением из-за поломки самолёта.

«Мы летели вместе с Даней Зориным. И вместе пережили все конфузы в связи с этим. Он засекал время — получилось 72 часа от выезда из отеля до прилёта в Москву вместе с пересадками в Боготе и Стамбуле. Потом ещё я летел в Махачкалу, а Даня — в Грозный. Наверное, самое долгое наше возвращение домой. Пришлось пропустить первый тур после паузы на игры сборных — я из-за этого не играл против ЦСКА. К сожалению, бывают такие моменты.

Нам с Даней не пришлось самим оплачивать. Насколько я знаю, это было только у двух наших вратарей — Богдана Москвичёва и Саши Дёгтева, которые решили отдельно от всех возвращаться», — приводят слова Кирша «Известия».

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