«Ростов» опубликовал проморолик к матчу с «Локо» с легионерами в стиле 1970-х годов

«Ростов» в социальных сетях опубликовал проморолик к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в Ростове-на-Дону в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. В видео участвовали легионеры команды.

«В 1970-е годы наш клуб выступал во Второй лиге СССР под руководством Валентина Михайловича Хахонова. В это время зарождались традиции, которые мы храним и по сей день, а преданные болельщики посещали каждый домашний матч на родном стадионе.

Видео доступно на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом ролике мы показали наших легионеров в образе интуристов 70-х годов, которые посетили наш прекрасный город», — написано в сообщении.