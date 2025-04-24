«Ростов» опубликовал проморолик к матчу с «Локо» с легионерами в стиле 1970-х годов
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«Ростов» в социальных сетях опубликовал проморолик к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в Ростове-на-Дону в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. В видео участвовали легионеры команды.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В 1970-е годы наш клуб выступал во Второй лиге СССР под руководством Валентина Михайловича Хахонова. В это время зарождались традиции, которые мы храним и по сей день, а преданные болельщики посещали каждый домашний матч на родном стадионе.
Видео доступно на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».
В этом ролике мы показали наших легионеров в образе интуристов 70-х годов, которые посетили наш прекрасный город», — написано в сообщении.
Комментарии
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