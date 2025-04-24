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«Я за свою карьеру столько голов забил». Александр Мостовой сравнил себя с Эсекьелем Барко

«Я за свою карьеру столько голов забил». Александр Мостовой сравнил себя с Эсекьелем Барко
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Бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой сравнил себя с футболистом московского «Спартака» Эсекьелем Барко. Мостовой отметил, что аргентинскому игроку красно-белых будет сложно повторить его бомбардирское достижение.

«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чём ещё разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьёт. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Но Барко – хороший футболист», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Барко выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне аргентинец в 31 матчах чемпионата и Кубка России забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. У армейцев 48 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками.

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