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Агент Сильянова отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку «Локомотива»

Агент Сильянова отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку «Локомотива»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о слухах, связывающих его клиента с возможным трансфером в московский ПФК ЦСКА. Ранее о возможном переходе сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Если внимательно прочитать заметку Ивана Карпова, по-моему, все ведущие клубы засматриваются на Сильянова. Поэтому на новость об интересе ЦСКА пока тоже не стоит серьёзно обращать внимание. Насколько я знаю, ЦСКА не контактировал, по крайней мере, с «Локомотивом» по поводу Александра», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игроком также интересуется «Зенит»
«Зенит» ведёт переговоры с «Локомотивом» по Сильянову — источник
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