Агент Сильянова отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку «Локомотива»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о слухах, связывающих его клиента с возможным трансфером в московский ПФК ЦСКА. Ранее о возможном переходе сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Если внимательно прочитать заметку Ивана Карпова, по-моему, все ведущие клубы засматриваются на Сильянова. Поэтому на новость об интересе ЦСКА пока тоже не стоит серьёзно обращать внимание. Насколько я знаю, ЦСКА не контактировал, по крайней мере, с «Локомотивом» по поводу Александра», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.