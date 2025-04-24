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Виталий Кафанов: Матвей Сафонов в любой момент готов заменить Джанлуиджи Доннарумму

Виталий Кафанов: Матвей Сафонов в любой момент готов заменить Джанлуиджи Доннарумму
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов готов к тому, чтобы стать первым номером парижан. Кафанов отметил, что российский вратарь «ПСЖ» своей игрой доказал, что готов заменить Джанлуиджи Доннарумму.

– Доннарумма сейчас набрал форму – готов ли Сафонов заменить его в случае форс-мажора?
– Безусловно, Доннарумма сейчас в очень хорошей форме. Но Матвей своими играми показал, что он в любой момент готов достойно заменить итальянца, — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, Сафонов перебрался в «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно — 2024 из «Краснодара». В нынешнем сезоне Матвей провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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