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Президент «Урала» Иванов: недобираем где‑то очки, но Шатов работает хорошо

Президент «Урала» Иванов: недобираем где‑то очки, но Шатов работает хорошо
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о работе тренера команды Олега Шатова. Де-юре главным тренером «Урала» является Сергей Томаров, так как у Олега Шатова отсутствует необходимая лицензия.

«Давайте будем оценивать работу по окончании сезона. Сейчас он работает, мне нравится, как он работает. Да, мы недобираем где‑то очки, но Олег работает хорошо, на совесть. Он с утра до вечера на работе, постоянно хочет улучшить игру команды. Где‑то получается, а где‑то нет. Но это у всех так. Оценивать работу будем по итогу чемпионата», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 29 матчей. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», у которой 63 очка.

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