Орещук: говорили, что Маухуб — замена Тюкавину, но пока его даже рядом не видно

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«В матче «Динамо» — «Зенит» будет весело. Мне кажется, что мы увидим град голов, но матч на три результата. При ничьей динамовцам будет проблематично попасть в пятёрку, и фоновая история перед Кубком России будет не очень хорошей. Я уверен, что «Динамо» будет играть от ножа, а «Зениту» нужна только победа. Я считаю, что две игры «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Зенит» будут шикарными. Они должны стать украшением нашего чемпионата.

Конечно, отсутствие Тюкавина может сказаться на предстоящей игре. Маухуб не дотягивает до уровня Кости, хотя все говорили, что марокканец — замена Тюкавину, если с ним что-то случится. Вот, случилось. Пока Маухуба даже не видно рядом. Да, он помощник, но мы говорим о решении задач — с ним «Динамо» будет тяжело решить поставленную цель. Однако для обоймы это суперфутболист», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.