Матч «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре РПЛ обслужит Кирилл Левников

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

25 апреля, пятница

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.

26 апреля, суббота

«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Виталий Мешков. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалев; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.

«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артём Любимов; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

27 апреля, воскресенье

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Акрон»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Богдан Головко; VAR – Артур Федоров; АVAR – Артём Любимов; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Факел»: судья – Роман Сафьян. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.