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«Ювентус» сделал предложение украинскому «Шахтёру» по переходу Судакова — Якобс

«Ювентус» сделал предложение украинскому «Шахтёру» по переходу Судакова — Якобс
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Итальянский «Ювентус» ведёт переговоры с украинским «Шахтёром» по переходу полузащитника Георгия Судакова. Об этом сообщил журналист Бен Якобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Ювентус» сделал официальное предложение по Георгию Судакову и ведёт прямые переговоры с «Шахтёром».

За переход выступает Кристиано Джунтоли (спортивный директор «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата»), который считает, что стиль Судакова ему подходит. «Наполи» и «Брентфорд» также проявляют интерес, но «Ювентус» первым сделал предложение», — написал Якобс.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста сборной Украины в € 32 млн.

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