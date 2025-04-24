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Руководитель «Фишта» высказался о возможной аренде стадиона «Черноморцем» при выходе в РПЛ

Руководитель «Фишта» высказался о возможной аренде стадиона «Черноморцем» при выходе в РПЛ
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Руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов высказался о возможной аренде стадиона «Черноморцем» в случае выхода клуба в РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что клубу из Новороссийска будет негде играть, если он выйдет в элитный дивизион. Нынешняя арена «Черноморца» не соответствует требованиям РПЛ.

— Обращался ли «Черноморец» с просьбой предоставить им стадион «Фишт» для РПЛ?
— У нас с ними пока договорные обязательства только в качестве резервного стадиона. Не важно, РПЛ это или нет. Лучше по данному вопросу обратиться к «Черноморцу». Это больше их вопрос, а не площадки.

— ФК «Сочи» может запретить играть «Черноморцу» на «Фиште»?
— Не совсем понимаю вопрос. Это их арена.

— Клуб не владеет ею, её арендуют.
— Да. У нас взаимодействие с клубом, стадион предоставляется в рамках договорных отношений. Позвоните им, не знаю, кто какое влияние имеет, — сказал Богомолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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