Ифет Джоковац рассказал, что отказал немецким и турецким клубам перед переходом в «Акрон»

Полузащитник «Акрона» Ифет Джоковац рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес перед тем, как он присоединился к тольяттинской команде.

– Какие у тебя были варианты, помимо «Акрона»?

– «Фортуна» Дюссельдорф из Второй лиги Германии и «Коньяспор» из Суперлиги Турции. Было ещё что-то, но это были два основных предложения, помимо «Акрона», — приводит слова Джоковаца Metaratings.

Ифет присоединился к «Акрону» из клуба «Бачка Топола» в зимнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день босниец провёл четыре матча за тольяттинскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. Действующий контракт 27-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джоковаца в € 3 млн.