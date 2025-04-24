Экс-игрок ЦСКА Таранов рассказал, почему считает «Спартак» фаворитом в дерби

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал, почему считает «Спартак» фаворитом в грядущем матче 26-го тура РПЛ. Игра состоится 26 апреля и начнётся в 19:30 мск.

«ЦСКА и «Спартак» — две команды, которые идут бок о бок в турнирной таблице и являются заклятыми врагами. Это дерби всея Руси. Так как красно-белые играют дома и имеют более укомплектованный состав, чем армейцы, «Спартак» — фаворит в этом дерби. Наверняка спартаковцы с первых минут захотят взять под свой контроль мяч и игру. ЦСКА стоит выстроить игру от обороны и ловить соперника на контратаках, что красно-синие умеют делать.

В этом дерби многое будет решать настрой футболистов. Если ЦСКА выйдет играть от ножа и будет понимать, что в данном матче футбол вторым номером — это нормально, и станет ловить «Спартак» на контратаках, есть все шансы на победу и возможность обойти красно-белых в турнирной таблице», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.