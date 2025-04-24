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Полузащитник «Динамо» Глебов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Глебов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не стал бы называть игру с «Зенитом» одной из чемпионских. Это очередной матч. Мы должны выйти с настроем, мыслями и желанием, чтобы победить. Если всё это будет и мы чуть-чуть добавим в агрессии, всё должно быть хорошо», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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