«Очень больная тема». Владислав Радимов — об отсутствии воспитанников в составе «Зенита»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что в составе сине-бело-голубых практически нет выпускников собственной академии.

«Это очень больная тема. Как и любой нормальный житель этого города, конечно же, я хочу, чтобы играли свои, желательно все 11 человек. И у меня сердце кровью обливается, когда я вижу состав, в котором практически нет ленинградцев. И во всём этом есть и моя вина, всё-таки я восемь лет работал тренером «Зенита-2». И вина тренеров академии тоже. По сути, последние два своих футболиста, которые заиграли в основе «Зенита», были Денисов и Быстров из нашей школы. А это 2003 год...» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 53 очка. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На третьем месте находится московский «Спартак» (50 очков). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.