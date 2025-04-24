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«Реал» подтвердил серьёзную травму Эдуарду Камавинга перед матчем с «Барселоной»

«Реал» подтвердил серьёзную травму Эдуарду Камавинга перед матчем с «Барселоной»
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Пресс-служба мадридского «Реала» подтвердила наличие серьёзного повреждения у полузащитника команды Эдуарду Камавинга. Отметим, что хавбек также может исполнять роль левого крайнего защитника. Вероятнее всего, француз пропустит финал Кубка Испании с «Барселоной».

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После проведённого обследования у Эдуарду был выявлен разрыв сухожилия приводящей мышцы бедра», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала», которое было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

Финал Кубка Испании состоится в субботу, 26 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха», в качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало — в 23:00 мск.

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