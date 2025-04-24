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Лучший бомбардир Первой лиги Мелёшин порвал «кресты» и выбыл до конца сезона

Лучший бомбардир Первой лиги Мелёшин порвал «кресты» и выбыл до конца сезона
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Нападающий «Сочи» Павел Мелёшин получил серьёзную травму, из-за которой пропустит остаток текущего сезона. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

«Грустные новости из стана нашей команды. Травма, полученная Павлом Мелёшиным в игре с «Аланией», к сожалению, оказалась более чем серьёзной – разрыв передней крестообразной связки.

Теперь нашему бомбардиру предстоит операция на коленном суставе и длительное восстановление. Все мы желаем Паше оставаться сильным духом и помнить, что в это непростое время мы все рядом с ним!» — написала пресс-служба южного клуба.

Отметим, что Мелёшин — лидер бомбардирской гонки в Первой лиге. На его счету 11 голов в 18 матчах. Минувшей зимой «Сочи» выкупил контракт Павла у «Спартака». Ранее игрок выступал за сочинцев на правах аренды.

Мелёшин травмировался в этом матче
Видео
«Сочи» разгромил «Аланию» в матче 29-го тура Первой лиги
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