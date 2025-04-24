Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче РПЛ с «Динамо» Москва

Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче РПЛ с «Динамо» Москва
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все в рабочем состоянии, подготовка идёт как обычно. Готовимся, тренируемся. Надеюсь, в хорошем состоянии подойдём к матчу с «Динамо».

Против нас все выходят с особым настроем. Мы — команда, которая является чемпионом последних лет, естественно, особый настрой всегда присутствует. А что касается «Динамо», то это очень крепкая, хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, очень много забивает, дома играет очень хорошо. Я думаю, что нас ждёт интересный матч. Посмотрим, как он будет складываться. По крайней мере, надеюсь, что мы будем максимально к нему готовы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).

Материалы по теме
Полузащитник «Динамо» Глебов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android