«Мы будем следить, но нужно думать о своей игре». Семак — о матче «Краснодара»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что команде предстоит играть в 26-м туре чемпионата России после «Краснодара». «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка. «Быки» сыграют с махачкалинским «Динамо» 25 апреля, «Зенит» — с московским «Динамо» 26 апреля.

— В субботу вы уже будете знать, как сыграл «Краснодар». Для вас в туре лучше после соперника играть или перед?

— Не знаю, не думал об этом. Сейчас, наверное, ещё достаточно матчей, чтобы всё-таки больше обращать внимание на свою игру. Мы должны делать то, что от нас зависит. Смотреть, как играет соперник… Конечно, мы будем следить, но в большей степени нам нужно думать о своей игре. Догонять всегда сложно, но мы будем отталкиваться прежде всего от своей игры, от своей подготовки к матчам, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».