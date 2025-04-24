Олег Терёхин: лишь бы «Динамо» победило «Зенит» — уже не до хорошей игры

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с санкт-петербургским «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России. Встреча состоится 26 апреля.

«Может, игры и не жду в матче с «Зенитом», но лишь бы «Динамо» выиграло, чтобы остаться в гонке. Уже не до хорошей игры, главное — набирать очки. Не важно, как будет добыта победа. Пусть даже один забьют и отбиваются весь матч, но добьются победы. Если «Динамо» обыграет «Зенит», команда останется в гонке за чемпионство. В футболе может быть всё. Но если динамовцы в предстоящей игре не добьются победы, могут не попасть и в тройку, что будет удручающим результатом», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).