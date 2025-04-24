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Гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян: дерби с «Акроном» — это соседские отношения

Гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян: дерби с «Акроном» — это соседские отношения
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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался о противостоянии клуба с тольяттинским «Акроном».

— Дерби «Крыльев» и «Акрона» — какие это отношения между клубами и болельщиками?
— Соседские. Я думаю, что это слово прекрасно характеризует наше с ними противостояние. Ребята играют на нашем стадионе, пока не построят свой. Мы достаточно гостеприимны, однако в каждом матче хотим побеждать. А так, надеюсь, что самарские команды будут максимально высоко в турнирной таблице, — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 27 очков. «Акрон» (28) находится на девятой строчке.

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