Гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян: дерби с «Акроном» — это соседские отношения

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался о противостоянии клуба с тольяттинским «Акроном».

— Дерби «Крыльев» и «Акрона» — какие это отношения между клубами и болельщиками?

— Соседские. Я думаю, что это слово прекрасно характеризует наше с ними противостояние. Ребята играют на нашем стадионе, пока не построят свой. Мы достаточно гостеприимны, однако в каждом матче хотим побеждать. А так, надеюсь, что самарские команды будут максимально высоко в турнирной таблице, — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 27 очков. «Акрон» (28) находится на девятой строчке.