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Александр Гришин: Месси и Роналду пригодятся своим сборным на чемпионате мира — 2026

Александр Гришин: Месси и Роналду пригодятся своим сборным на чемпионате мира — 2026
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Бывший российский футболист Александр Гришин заявил, что 37-летний Лионель Месси и 40-летний Криштиану Роналду, выступающие за сборные Аргентины и Португалии, должны поехать на чемпионат мира — 2026.

«Я бы их взял на чемпионат мира для того, чтобы люди, которые прошли медные трубы, выиграли всё, что только можно. Также они пригодятся для создания атмосферы в своих командах, для того, чтобы где‑то подсказывать молодым игрокам. Всё зависит от тренеров сборных, но это мировые звёзды, как Александр Овечкин», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф. Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.

Отметим, что Роналду в составе сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, а Месси со сборной Аргентины является действующим чемпионом мира.

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