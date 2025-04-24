Александр Бубнов: Мостовой — царь футбола, а Дзюба — царь зверей
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о футболке нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, продемонстрированной после гола в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:3). На футболке было написано: «Был лось. 266. Стал лев. 267».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«Видимо, Артёмке не даёт покоя царство Шурика Мостового. Он царь футбола, трон занят, а Артёмка — царь зверей», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне чемпионата России 36-летний Артём Дзюба провёл 17 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету две игры и один гол в Фонбет Кубке России.
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