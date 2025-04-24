Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Мантуана и Эраковича перед игрой с «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии игроков Густаво Мантуана и Страхини Эраковича перед матчем 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Оба футболиста пропустили матч прошлого тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:0).

— Ребята чувствуют себя лучше, сегодня будут тренироваться, и мы решим по поводу их участия в нашей игре исходя из их состояния.

— Можно ли говорить об остальных, что все тоже готовы или, может быть, есть какие-то новости в этом плане?

— Особых новостей нет, есть микроповреждения, которые ребята лечат под наблюдением врачей. Надеюсь, что никакого форс-мажора не будет и в принципе все смогут принять участие в той или иной степени в этом матче, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».