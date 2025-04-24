«Нет других целей, кроме первого места». Мацуев — о «Спартаке» в чемпионской гонке РПЛ

Народный артист РФ Денис Мацуев высказался о шансах московского «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. Мацуев является давним болельщиком красно-белых.

«Наш бич в последнее время такой: выиграть у «Зенита», но проиграть «Рубину» или на своём поле махачкалинскому «Динамо». Ну что это такое? Куда это годится? У «Акрона» мы выгрызли победу. У «Акрона», при всём к нему уважении. Но у нас нет других целей, кроме первого места. И пока шансы есть, мы будем бороться до конца», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. У армейцев 48 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками. Действующий чемпион России — «Зенит».