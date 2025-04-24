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Джейми Варди покинет «Лестер» по окончании сезона, он провёл в клубе 13 лет

Джейми Варди покинет «Лестер» по окончании сезона, он провёл в клубе 13 лет
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38-летний нападающий «Лестера» Джейми Варди объявил о решении покинуть английский клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом форвард сообщил в видеоролике, который был опубликовал пресс-службой «Лестера» в социальной сети X (ранее Twitter).

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с «лисами» английский нападающий поднялся из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, а в сезоне-2015/2016 помог «Лестеру» выиграть чемпионат Англии. По итогам этой кампании Джейми был признан игроком сезона АПЛ.

Отметим, что Варди некоторое время был рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось выполнить результативное действие. На его счету 15 таких игр.

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