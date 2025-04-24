Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА. Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля на домашнем поле красно-белых.

«Игра «Спартак» — ЦСКА — это всегда непредсказуемо, всегда феерия: команды могут разгромить друг друга, а могут, наоборот, рухнуть перед противником. Для защитников ЦСКА будет проблемой такая скоростная линия атаки «Спартака», поэтому главная задача армейцев — заставить «Спартак» играть позиционно, вопрос тактики будет основным.

В этом матче точно не стоит ждать холодной головы — это из другой оперы совершенно. Во все времена «Спартак» таким был: чем громче и эмоциональнее ситуация вокруг «Спартака», тем они успешнее играют. Мне кажется, это нормальная среда для них. Сейчас состояние такое, что все поддерживают тренера и игроки тоже как будто воспряли», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.