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Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА

Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА. Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля на домашнем поле красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра «Спартак» — ЦСКА — это всегда непредсказуемо, всегда феерия: команды могут разгромить друг друга, а могут, наоборот, рухнуть перед противником. Для защитников ЦСКА будет проблемой такая скоростная линия атаки «Спартака», поэтому главная задача армейцев — заставить «Спартак» играть позиционно, вопрос тактики будет основным.

В этом матче точно не стоит ждать холодной головы — это из другой оперы совершенно. Во все времена «Спартак» таким был: чем громче и эмоциональнее ситуация вокруг «Спартака», тем они успешнее играют. Мне кажется, это нормальная среда для них. Сейчас состояние такое, что все поддерживают тренера и игроки тоже как будто воспряли», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.

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