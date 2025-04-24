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Тренер «Реала Сосьедад» уйдёт из клуба летом, при нём в команду пришёл Арсен Захарян

Тренер «Реала Сосьедад» уйдёт из клуба летом, при нём в команду пришёл Арсен Захарян
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль объявил о решении покинуть испанский клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Сосьедада» на официальном сайте клуба.

Альгуасиль возглавляет сан-себастьянцев с 2018 года. Примечательно, что игровую карьеру Иманол начал именно в «Реале Сосьедад», как и тренерскую. Он работал на разных должностях в клубе с 2011 года, тренируя юношескую и молодёжную команды сан-себастьянцев.

В сезоне-2019/2022 Иманол Альгуасиль привёл «Реал Сосьедад» к победе в Кубке Испании. За испанскую команду с 2023 года выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

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