Экс-тренер «Зенита» Бурова: планирую работать в «Фиорентине»

Экс-тренер «Зенита» и «Локомотива» по физподготовке Мария Бурова поделилась планами на работу в Италии. В 2024 году девушка получила итальянскую лицензию тренера по физической подготовке.

— Маш, какой у тебя путь именно в работе в Италии? Ты планируешь работать в «Фиорентине»?

— Я планирую сильно работать в «Фиорентине», но здесь интересный вопрос, потому что примерно 17 лет назад у нас в стране были большие вопросы к работающей женщине в основной команде мужского футбольного клуба. Но мы как-то очень быстро прошли этот процесс, и сейчас у нас около пяти-шести женщин на курсе тренера по физподготовке присутствуют. То есть это абсолютно нормально. Здесь Италия немного более консервативна в этом смысле. И могу сказать, что, когда я закончила Коверчано, у меня сейчас спрашивали: «С какой женской командой ты хочешь работать?» Я говорю, по сути, я не против работать и в женской команде, потому что уровень футбола здесь, уровень женского футбола, ну очень высок. Но потом я сказала: «А почему именно в женской? Вообще я планирую и в мужской тоже поработать». Никто не верит, и тоже здесь очень скептически к этому относятся. Поэтому мне кажется, что всё получится, — рассказала Бурова в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.