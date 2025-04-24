Экс-тренер «Зенита» Низелик: благодаря Семаку мы с Машей Буровой создали семью

Бывший помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Александр Низелик и специалист по физической подготовке Мария Бурова рассказали, как благодаря Семаку они создали семью. Низелик и Бурова покинули «Зенит» летом 2023 года.

— Когда вы переехали в Италию?

Низелик: в октябре 2023 года.

— То есть ты с супругой, топовым специалистом российским по физической подготовке, вы просто приехали сюда без какой-то работы, я правильно понимаю?

Низелик: у нас изначально было всегда желание попробовать себя в каком-то другом месте, в другой стране. Пока ты работаешь в «Зените», в лучшей топовой команде в России, с прекрасным главным тренером, с которым у тебя практически семейные отношения, то есть это человек, благодаря которому наша семья вообще в принципе была создана…

— Серьёзно? Благодаря Семаку?

Низелик: во многом да.

Бурова: конечно! Я работала 10 лет в «Локомотиве», возглавляла реабилитационный центр. И тут я понимаю, что нужно менять. Нужно менять жизнь. Нужно двигаться дальше. И тут мне прилетает новость, что Сергей Богданович набирает штаб в «Уфу». А на тот момент у меня только-только выпустился Саня Кержаков. Мы с ним восстанавливались. И я, значит, звоню Сане и говорю: «Сань, слушай, дай, пожалуйста, телефон Сергея Богдановича». В этот момент Саня Кержаков и Сергей Богданович вместе. Я сразу же звоню Сергею Богдановичу и говорю: «Сергей Богданович, возможно, вы меня не знаете, но мне кажется, я могу вам помочь». И заливаюсь краской, потому что мне стало стыдно в этот момент, что я это вообще сказала Сергею Богдановичу. И Сергей Богданович позвонил через пять минут. И сказал: «Да, прилетайте к нам на сборы».

Низелик: в тот момент мы были в аэропорту города Москвы, вылетали на сборы вместе с «Уфой». Когда Сергей Богданович повесил трубку, он вернулся ко мне и сказал: «Саш, ты знаешь такую Марию Бурову из «Локомотива»?» А я знал, был наслышан, и я сказал: «А что? Конечно, надо брать», — сказали Низелик и Бурова в выпуске YouTube-канала Nobel.