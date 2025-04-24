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Бубнов предложил стартовый состав ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Бубнов предложил стартовый состав ЦСКА на дерби со «Спартаком»
Марко Николич
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Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал предполагаемый состав московского ЦСКА на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав ЦСКА по версии Александра Бубнова: Акинфеев — Мойзес, Роша, Дивеев, Келлвен — Кисляк — Бистрович, Пьянич, Обляков — Жемалетдинов — Койта.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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