Бубнов предложил стартовый состав ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал предполагаемый состав московского ЦСКА на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

Стартовый состав ЦСКА по версии Александра Бубнова: Акинфеев — Мойзес, Роша, Дивеев, Келлвен — Кисляк — Бистрович, Пьянич, Обляков — Жемалетдинов — Койта.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).