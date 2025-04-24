Кечинов: кто проиграет в дерби «Спартак» — ЦСКА, лишит себя гонки за чемпионство

Российский экс-футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА. Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля на домашнем поле красно-белых.

«Для меня фаворит — «Спартак». Потому что «Спартак» играет дома, хорошо играет со своими прямыми конкурентами в этом сезоне. И с «Краснодаром», и с «Зенитом», и с ЦСКА в первом круге. Поэтому для меня фаворитом в этой встрече является «Спартак». Но это дерби, здесь абсолютно неважно, кто в каком состоянии сейчас находится. Будет сто процентов запредельный настрой и запредельная самоотдача. Надеюсь, что «Спартак» победит.

Есть еще один момент. Команда, которая проиграет, скорее всего, лишит себя возможности участвовать в гонке за золото РПЛ. Поэтому это важнейший матч для двух команд на данном этапе. Жду красивой игры и забитых мячей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.