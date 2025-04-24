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Генич предположил, какой состав «Спартака» выйдет на матч с ЦСКА в 26-м туре РПЛ

Генич предположил, какой состав «Спартака» выйдет на матч с ЦСКА в 26-м туре РПЛ
Деян Станкович
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Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал предполагаемый состав московского «Спартака» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Спартака» по версии Константина Генича: Максименко — Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов — Мартинс, Умяров, Барко — Маркиньос, Угальде, Бонгонда.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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