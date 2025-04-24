Генич предположил, какой состав «Спартака» выйдет на матч с ЦСКА в 26-м туре РПЛ

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал предполагаемый состав московского «Спартака» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Спартака» по версии Константина Генича: Максименко — Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов — Мартинс, Умяров, Барко — Маркиньос, Угальде, Бонгонда.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).