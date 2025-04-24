«В Дагестане 100% намного безопаснее и гостеприимнее». Кирш сравнил Махачкалу с Колумбией

Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш сравнил обстановку в Колумбии и в Дагестане. Молодёжная сборная России в марте провела два товарищеских матча с Колумбией (0:1, 2:2).

«Нас предупреждали, что не везде там можно ходить. Даже ограничивали по части выходов из отелей и говорили, что опасно выходить. Говорили, что если мы собрались куда-то пойти прогуляться, то лучше об этом предупреждать наших сопровождающих. Но у нас в Кали был отель в одном здании с магазином и торговым центром. Поэтому мы спокойно крутились там внутри. И особо снаружи ничего не смотрели. Заметили только, что на все выезды на матчи и тренировки нас сопровождает полиция. Наш автобус сопровождало несколько экипажей — значит, город они считают достаточно опасным и пытались нас от чего-то предостеречь.

В Дагестане 100% намного безопаснее и гостеприимнее. Точно не нужна такая охрана, чтобы чувствовать себя в безопасности», — приводят слова Кирша «Известия».