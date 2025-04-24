Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Дагестане 100% намного безопаснее и гостеприимнее». Кирш сравнил Махачкалу с Колумбией

«В Дагестане 100% намного безопаснее и гостеприимнее». Кирш сравнил Махачкалу с Колумбией
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш сравнил обстановку в Колумбии и в Дагестане. Молодёжная сборная России в марте провела два товарищеских матча с Колумбией (0:1, 2:2).

«Нас предупреждали, что не везде там можно ходить. Даже ограничивали по части выходов из отелей и говорили, что опасно выходить. Говорили, что если мы собрались куда-то пойти прогуляться, то лучше об этом предупреждать наших сопровождающих. Но у нас в Кали был отель в одном здании с магазином и торговым центром. Поэтому мы спокойно крутились там внутри. И особо снаружи ничего не смотрели. Заметили только, что на все выезды на матчи и тренировки нас сопровождает полиция. Наш автобус сопровождало несколько экипажей — значит, город они считают достаточно опасным и пытались нас от чего-то предостеречь.

В Дагестане 100% намного безопаснее и гостеприимнее. Точно не нужна такая охрана, чтобы чувствовать себя в безопасности», — приводят слова Кирша «Известия».

Материалы по теме
Кирш рассказал, что потерял кошелёк в Колумбии в поездке с молодёжной сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android