Илья Кирш высказался о жизни в Махачкале

Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш высказался о жизни в административном центре Дагестана.

— Особых различий с Ростовом-на-Дону нет. Махачкала — обычный город, отличный, гостеприимный.

— Многим футболистам в Грозном с самого начала рассказывали о некоторых правилах поведения. Например, не ходить в футболках. В Махачкале есть что-то подобное?

— Честно говоря, в Дагестане достаточно много туристов. И там немножко более лояльно к этому относятся. Я лично не встречал никаких подобных запретов и ограничений, как одеваться и как себя вести. Да, понятно, что надо вести себя аккуратно и чуть спокойнее с учётом местного менталитета и культуры. Но я сам по себе человек спокойный, поэтому с этим трудностей у меня нет, — приводят слова Кирша «Известия».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Илья Кирш провёл три матча. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.