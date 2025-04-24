Игорь Колыванов: Игорь Дивеев и Виллиан Роша — лучшие защитники в РПЛ, наверное

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что футболисты ЦСКА Игорь Дивеев и Виллиан Роша являются лучшими центральными защитниками в Российской Премьер-Лиге.

«Виллиан Роша — опытный футболист, умеющий взаимодействовать с партнёром. Хорошая правая нога, может сделать длинную передачу. Также при стандартах он помогает вратарю. Он габаритный, прекрасно играющий головой, с хорошим пониманием игры, боец. Вообще они с Игорем Дивеевым, наверное, являются лучшими защитниками РПЛ», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний Роша провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Дивеев принял участие в 31 матче, забил шесть мячей и один раз ассистировал партнёрам. ЦСКА после 25 туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице. В субботу, 26 апреля, армейцы сыграют со «Спартаком».