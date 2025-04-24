Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Зенита» Александр Низелик: Сергей Семак прекрасно знает, как решать конфликты

Экс-тренер «Зенита» Александр Низелик: Сергей Семак прекрасно знает, как решать конфликты
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Александр Низелик заявил, что российский специалист умеет справляться с конфликтными ситуациями внутри команды.

— Почему ты так довольно уверенно мне рассказал, что Семак — это человек, ради которого все футболисты, все сотрудники команды горой стоят? Со стороны так не кажется, если честно.
— Я думаю, что Семак — это тот человек, который создаёт вот ту самую атмосферу, о которой я тебе говорил. И эта атмосфера создаёт фундамент, создаёт вот эту крепость команды и клуба в целом. Богданович — отец огромной семьи, и у него гигантский опыт человеческих взаимоотношений внутри семьи, поэтому он прекрасно знает, как общаться с людьми, как можно решать конфликты.

Когда ты работаешь главным тренером в таком клубе, как «Зенит», ты должен управлять ещё и целой командой людей, которые работают с игроками, которые работают в клубе, и ты должен быть очень мудрым и очень тонким лидером, — сказал Низелик в выпуске YouTube-канала Nobel.

Материалы по теме
Экс-тренер «Зенита» Низелик: благодаря Семаку мы с Машей Буровой создали семью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android