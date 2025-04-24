Экс-тренер «Зенита» Александр Низелик: Сергей Семак прекрасно знает, как решать конфликты

Бывший помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Александр Низелик заявил, что российский специалист умеет справляться с конфликтными ситуациями внутри команды.

— Почему ты так довольно уверенно мне рассказал, что Семак — это человек, ради которого все футболисты, все сотрудники команды горой стоят? Со стороны так не кажется, если честно.

— Я думаю, что Семак — это тот человек, который создаёт вот ту самую атмосферу, о которой я тебе говорил. И эта атмосфера создаёт фундамент, создаёт вот эту крепость команды и клуба в целом. Богданович — отец огромной семьи, и у него гигантский опыт человеческих взаимоотношений внутри семьи, поэтому он прекрасно знает, как общаться с людьми, как можно решать конфликты.

Когда ты работаешь главным тренером в таком клубе, как «Зенит», ты должен управлять ещё и целой командой людей, которые работают с игроками, которые работают в клубе, и ты должен быть очень мудрым и очень тонким лидером, — сказал Низелик в выпуске YouTube-канала Nobel.