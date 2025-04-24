Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино высказался о подготовке своей команды к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 26 апреля, в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Очень сложный матч, победа в нём нам необходима, три очка в нём нам очень нужны. Соперник тяжёлый, сложный, но мы все прекрасно понимаем и, конечно же, готовимся на максимуме для того, чтобы увезти из Москвы победу», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).
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