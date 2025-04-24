Экс-тренер «Зенита» Бурова объяснила, почему уехала в Европу

Экс-тренер «Зенита» и «Локомотива» по физподготовке Мария Бурова рассказала, как решилась на переезд в Италию. Её муж, Александр Низелик, стал ассистентом тренера в «Фиорентине».

— Как так получилось, что кто-то из вас не захотел ещё одну звезду (ещё пять чемпионств с «Зенитом». – Прим. «Чемпионата»)?

— На самом деле, мы договорились на берегу, это когда мы начали совместную жизнь с Сашей [Низеликом]. Мы договорились, что кто-то должен следовать за кем-то, потому что всю свою жизнь я была большим достигатором, работа была в приоритете, и я забивала условно на все остальные части своей жизни, потому что я творила, я работала, это главный мой инструмент жизненный был.

А поговорив с Саней, мы решили, что что бы ни случилось, где бы Саша ни оказался, потому что мы знаем, что жизнь тренера футбольного непредсказуема, и даже если бы Саша оказался в Иванове, в Пензе, мы договорились, что я всегда буду рядом. Это челлендж. Это для меня очень большой челлендж собственный, прыгнуть на новую ступень внутреннего развития, потому что проще всего бросить, развернуться, уехать в Россию, где я верю, что я смогу найти место работы, где есть уже определённый статус, в отличие от статуса в Италии, который равен нулю. Никто не знает, кто ты, ты должен начинать заново, всю свою жизнь начинаешь строить заново.

Но это дополнительное такое подспорье, ты себе задаёшь вопрос: «А что ты ещё можешь сделать?» Либо ты живёшь в прошлом и базируешься лишь только на фундаменте, который ты создавал на протяжении этих 18 лет в российском футболе, либо ты всё-таки пытаешься немножко приблизиться к своей мечте, поработать в Европе. Это тяжело, это, безусловно, тяжело, мысли возникают разные на пути к новому достижению, но, по крайней мере, будет не стыдно перед самой собой, что я попыталась сделать то, о чём всегда мечтала, — рассказала Бурова в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.