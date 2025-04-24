«Какая-то цирковая программа». Мостовой — о финансовых проблемах в «Химках»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о финансовых проблемах «Химок». Клуб не платил зарплаты своим сотрудникам и футболистам. В итоге игроки устроили бойкот тренировок, который позже был погашен, а тренерский штаб покинул клуб.

«В «Химках» давно происходят странные вещи. Были непонятные истории, когда за месяц три или четыре раза меняли тренера. Это уже тогда было ненормально. Какая-то цирковая программа. А в сегодняшней ситуации мы не знаем всего, что творится внутри. Но это копилось месяцами — в какой-то момент ребята не выдержали. Я на стороне футболистов, потому что люди полгода просто не получают деньги. О чём тут говорить?

Кто-то ещё говорил, что футболисты ведут себя непрофессионально. А руководители клуба — профессионалы? Контракт выполнять должны не только игроки. Одно дело, когда не платят один или два месяца, другое — полгода или больше. Конечно, такие вещи бьют по имиджу. Другое дело, что мы не играем три года в Европе — вряд ли там кто-то интересуется ситуацией в «Химках», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.