Александр Мостовой: «Краснодар» может дрогнуть и пропустить «Зенит» вперёд

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. На первом месте в турнирной таблице РПЛ находится «Краснодар» (55), на втором — «Зенит» (53). В 26-м туре «Краснодар» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» — с московским «Динамо».

«Краснодар» будет ощущать давление. Предстоящий тур в какой-то степени может стать определяющим в чемпионской гонке. У «Краснодара» впереди ряд тяжёлых матчей, потому что тот же «Оренбург» начал набирать очки и цепляться изо всех сил. Допускаю, что «Краснодар» может дрогнуть и в итоге пропустить «Зенит» вперёд. Любая осечка сейчас сыграет определяющую роль. Я не Кашпировский или Нострадамус, но, думаю, борьба будет до последнего тура», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.