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Российский тренер Низелик сравнил раздевалки «Зенита» и «Фиорентины»

Российский тренер Низелик сравнил раздевалки «Зенита» и «Фиорентины»
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Российский помощник главного тренера итальянской «Фиорентины» Александр Низелик сравнил поведение тренеров в раздевалках «фиалок» и санкт-петербургского «Зенита». Ранее Низелик работал помощником Сергея Семака.

— Раздевалка в Италии в перерыве матча отличается от раздевалки в «Зените»?
— Конечно, во-первых, отличается, потому что у каждой команды есть своя культура внутри раздевалки, есть свои какие-то устоявшиеся вещи, привычки, и здесь, допустим, как и в «Зените», впрочем, тренерский штаб, тренеры никогда сразу не заходят в раздевалку. Сначала ребята остаются одни, они общаются между собой. Штаб смотрит какие-то моменты, которые аналитики готовят, принимает решение говорить что-то команде или нет, то есть корректировать какие-то действия или оставить всё так, как есть.

И затем главный тренер заходит, мистер, и говорит о чём-то, буквально три-четыре вещи. И после этого уже в свободном режиме штаб, помощники могут пообщаться с кем-то индивидуально из игроков. Всегда стараемся организовать обратную связь, чтобы футболисты говорили, что они чувствуют на поле. И затем уже остаётся буквально две-три минуты, и мы выходим на поле на второй тайм, — сказал Низелик в выпуске YouTube-канала Nobel.

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