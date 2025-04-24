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Нино рассказал о настрое «Зенита» на остаток сезона

Нино рассказал о настрое «Зенита» на остаток сезона
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Защитник «Зенита» Нино рассказал о настрое санкт-петербургской команды на остаток текущего сезона. Он отметил, что повышенное давление ощущается, однако игроки сине-бело-голубых находятся в хорошем настроении.

— Расскажите о настроении в команде. Чувствуется ли повышенное давление из-за того, что чемпионат вышел на финишную прямую?
— Конечно, ощущается, что важность этого отрезка велика. Но мы все в хорошем настроении, мы счастливы от последних результатов, последних побед. И все очень мотивированы, все очень хорошо настроены. Мы понимаем, что нельзя больше терять очки и впереди достаточное количество матчей, в которых нам требуется победа. Мы готовы, мы тренируемся и делаем всё для того, чтобы в каждом из оставшихся матчей набрать максимум очков и всем вместе прийти к заветной цели, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на второй строчке за пять туров до конца чемпионата.

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