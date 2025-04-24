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Российский тренер спел гимн «Зенита» на командном ужине «Фиорентины»

Российский тренер спел гимн «Зенита» на командном ужине «Фиорентины»
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Российский помощник главного тренера итальянской «Фиорентины» Александр Низелик рассказал, как спел гимн «Зенита» на командном ужине «фиалок». В итальянском клубе есть традиция, согласно которой все новички должны исполнить перед командой приветственную песню. Низелик выбрал гимн сине-бело-голубых. Специалист работал в санкт-петербургском клубе до переезда в Европу.

«Был один ужин, когда все пели. И особенно все новички, каждый должен был спеть какую-то песню. Я пел на русском. Я пел «Город над вольной Невой», — рассказал Александр Низелик в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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