Нино поведал, следят ли в «Зените» за результатами «Краснодара»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, следят ли в команде за результатами главного конкурента по чемпионской гонке — «Краснодара». Сейчас «быки» занимают первое место и опережают петербуржцев (второе место) в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на два очка. До конца текущего розыгрыша чемпионата осталось пять туров.

— Ещё один короткий вопрос. «Краснодар» сыграет раньше, в пятницу. Лучше знать, как он сыграл, или не знать?

— Я не знаю, что ответить. Всё зависит от результата игры «Краснодара». Но, на мой взгляд, сейчас тот момент, когда нужно сконцентрироваться на своей игре, не смотреть на результаты других команд, соперников, ближайших и не ближайших. Задача — отталкиваться от своей игры и думать только о том, чтобы нам самим побеждать и зарабатывать очки, независимо от того, как сыграют соперники, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».